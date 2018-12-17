|
В интернете собирают подписи за выходной 2 января
Сбор подписей ведется на платформе petitions.by.
Создатели петиции напоминают, что
«Просим пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу», - отмечается в обращении на сайте
Авторы петиции напомнили, что ранее Минтруда предлагал сделать 2 января 2019 года выходным днем.
«Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд - с 30 декабря по 2 января", - отмечается в петиции.
Обращение планируется направить в министерство труда и социальной защиты Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор подписей ведется на платформе petitions.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)