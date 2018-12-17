В интернете собирают подписи за выходной 2 января









впервые за много лет Совмин решил, что 2 января 2019 года будет рабочим днем. Создатели петиции напоминают, что





petitions.by. «Просим пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу», - отмечается в обращении на сайте





Авторы петиции напомнили, что ранее Минтруда предлагал сделать 2 января 2019 года выходным днем.





«Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд - с 30 декабря по 2 января", - отмечается в петиции.





Обращение планируется направить в министерство труда и социальной защиты Беларуси.