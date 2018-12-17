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Пациент гомельской больницы покончил с собой в день выписки

18.12.2018 19:08 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Гомельский горотдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в местной больнице. Об этом агентству БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

61-летний мужчина из Жлобинского района лечился в Гомеле. 14 декабря, в день выписки, его обнаружили мертвым.

По словам следователей, обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают родственников, медиков и пациентов медучреждения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельский горотдел СК проводит проверку по факту смерти мужчины в местной больнице.
 
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