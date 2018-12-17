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Первое заседание сирийского Конституционного комитета планируется провести в начале 2019 года - заявление стран-гарантов

18.12.2018 19:13 — Разное | Интерфакс  
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Страны-гаранты "астанинского процесса" по Сирии - Россия, Турция и Иран - договорились провести заседание сирийского Конституционного комитета в начале 2019 года, говорится в их заявлении, оглашенном во вторник главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Стороны пришли к согласию приложить усилия для проведения первого заседания Конституционного комитета для Сирии в начале 2019 года", - говорится в заявлении.

Страны-гаранты "выразили уверенность, что принятые шаги приведут к запуску жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, который будет вестись самими сирийцами и будет поддерживаться со стороны ООН, а также будет реализован в соответствии с решениями, принятыми на Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, а также положениями резолюции ООН 2254".

"Стороны подтверждают свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и отмечают, что эти принципы должны уважаться всеми сторонами", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, переговоры глав МИД стран-гарантов и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры продолжались в Женеве более трех часов. Сообщалось о наличии разногласий между участниками переговоров.

Решение о формировании Конституционного комитета Сирии было принято 30 января в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Для его формирования должны были быть представлены три списка кандидатов по 50 человек от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии.

В сентябре были согласованы списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Третий же список независимых участников, представляющих гражданское общество, который был предложен спецпосланником генсека ООН по Сирии С.де Мистурой, не прошел согласование.

Обсуждение третьего списка продолжилось на встрече по Сирии в конце ноября в Астане. Однако, как сообщил после нее С.де Мистура, в столице Казахстана завершить формирование комитета не удалось.

В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Иран и Турция практически подготовили список участников для Конституционного комитета Сирии и надеются представить его спецпосланнику генсека ООН по Сирии в начале будущей недели.

"У нас уже есть понимание, что список, над которым работали правительство и оппозиция при содействии России, Турции и Ирана в общих чертах готов. Мы этот список от имени сторон сирийских готовы будем презентовать спецпосланнику ООН по сирийскому урегулированию Стаффану де Мистуре в самом начале следующей недели", - сказал С.Лавров журналистам в Баку.

Он выразил надежду, что "это позволит завершить очень важный этап в усилиях ООН в продвижении политического процесса, и в начале следующего года Конституционный комитет уже сможет собраться в Женеве".

Он отметил, что в последние недели велась активная работа в рамках "астанинского формата" "по содействию сирийской оппозиции, сирийскому правительству в формировании Конституционного комитета, который должен как можно скорее начать работу, написать новый основной закон или уточнить действующий основной закон, и на этой основе готовить всеобщие выборы в Сирийской Арабской Республике".

В женевском отделении ООН в свою очередь сообщили, что спецпосланник генсека ООН по Сирии С.де Мистура в начале недели в Женеве проведет переговоры с высокопоставленными представителями РФ, Ирана и Турции по вопросу об учреждении комитета по пересмотру Конституции Сирии. Как ожидается, 20 декабря С.де Мистура доложит об итогах встречи Совету Безопасности ООН.

 
 
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Страны-гаранты "астанинского процесса" по Сирии - Россия, Турция и Иран - договорились провести заседание сирийского Конституционного комитета в начале 2019 года,...
 
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