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Ситуация в Украине полностью контролируема и объявлять мобилизацию нет причин - Порошенко

18.12.2018 19:12 — Разное | Интерфакс  
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Нынешняя ситуация в Украине находится под полным контролем государства и не требует объявления мобилизации, однако в случае открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации она будет объявлена незамедлительно, заявляет президент страны Петр Порошенко.

"Сегодняшняя ситуация в стране полностью контролируется. Наши Вооруженные силы и все силовые подразделения обеспечивают безопасность граждан", - сказал П.Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом во вторник в Тернополе.

Он вновь заявил, что мобилизация не будет объявлена, если не случится открытой широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации.

"Я заявлял, что мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал президент.

Он подчеркнул, что на этот случай, у него "все указы о мобилизации заготовлены" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Верховной Рады на объявление мобилизации.

П.Порошенко напомнил обстановку в украинском парламенте во время рассмотрения указа о введении военного положения, когда некоторые нардепы политики предлагали провести социологический опрос касательно того,, вводить военное положение или нет.

"А потом - социологические опросы - защищать нам государство, или нет. Так они представляют себе защиту государства. Сейчас защита государства возложена на плечи верховного главнокомандующего и он несет ответственность перед украинским народом. Я заверяю вас, я действовал и будут действовать решительно, чтобы охранять украинское государство, и, имея армию, мы будем действовать эффективно", - сказал президент.

Он также напомнил, что в настоящее время призывники срочной службы в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе не направляются. "Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением, но если кто-то из них выскажет желание подписать контракт, пройти соответствующее обучение, лишь в этом случае, добровольно, он может принять участие в ООС", - сказал П.Порошенко.

 
 
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Нынешняя ситуация в Украине находится под полным контролем государства и не требует объявления мобилизации, однако в случае открытой масштабной наземной...
 
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