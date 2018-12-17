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Россия и Китай пытаются развернуть новое оружие в космосе, заявляет Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс заявил во вторник, что Россия и Китай предпринимают попытки развертывания новых вооружений в космосе.
"Китай и Россия работают над тем, чтобы развернуть новое оружие в космосе", - сказал он, выступая в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил во вторник, что Россия и Китай предпринимают попытки развертывания новых вооружений в космосе. "Китай и Россия работают над...
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