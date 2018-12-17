Россия и Китай пытаются развернуть новое оружие в космосе, заявляет Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс заявил во вторник, что Россия и Китай предпринимают попытки развертывания новых вооружений в космосе.

"Китай и Россия работают над тем, чтобы развернуть новое оружие в космосе", - сказал он, выступая в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал.