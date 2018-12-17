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В "Великом камне" открылась штаб-квартира логистической компании Sinotrans в Евразийском регионе

18.12.2018 18:46 — Разное | Интерфакс  
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Штаб-квартира Sinotrans в Евразийском регионе открылась китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили в пресс-службе парка.

В церемонии открытия приняли участие представители руководства посольства КНР в Республике Беларусь, китайских и белорусских компаний, а также АО "Литовские железные дороги".

"Высокие гости отметили значимость события: на Шелковом пути создается логистическая платформа мирового класса, целью которой будет осуществление железнодорожных, морских и авиаперевозок", - говорится в сообщении пресс-службы индустриального парка.

В частности, участниками мероприятия было заявлено о необходимости налаживать железнодорожное сообщение с "Великим камнем" и развивать сотрудничество с железными дорогами России, Казахстана, Литвы и других стран.

Sinotrans - одна из крупнейших логистических компаний Китая. Предоставляет комплексные логистические услуги на территории Китая и по всему миру. Контейнерные перевозки выполняются морским, воздушным и автомобильным транспортом.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры.

На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Штаб-квартира Sinotrans в Евразийском регионе открылась китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили в пресс-службе парка. В церемонии...
 
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