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Ему было 27 лет. Клуб вспоминает погибшего в страшной аварии вратаря
Новости Беларуси. В Витебской области продолжают расследование страшной аварии под Толочином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 декабря здесь погибли супруги и их старший сын. Младший ребенок чудом остался жив.
Как стало известно позже, семья возвращалась домой после путешествия в Египет. Материал корреспондента Анастасии Аласании.
Анастасия Аласания, СТВ:
По словам очевидцев, буквально за час до трагедии на том же участке дороги в кювет съехала еще одна легковушка. Что это – трагическое совпадение? Или причина все-таки в плохих дорожных условиях?
Через несколько часов после трагедии выяснилось: в
Юрий Бурякин, пресс-секретарь ФК «Витебск»:
Фанаты футбольного клуба у стен ЦСК разместили фото погибшей семьи, принесли лампадки и цветы. Прощаться со Щербаковыми здесь будут 19 декабря.
А следователи продолжат разбираться в причинах ДТП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Витебской области продолжают расследование страшной аварии под Толочином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 17 декабря...
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