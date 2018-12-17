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Оставившему Кокорина и Мамаева за решеткой судье пришло письмо с угрозами убийства

18.12.2018 20:32 — Разное | Tut.by  
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В Московский городской суд, который сегодня принял решение оставить под стражей футболистов Кирилла Кокорина и Павла Мамаева, пришло письмо с угрозами. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Reuters

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущенны на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

Послание поступило на электронную почту. Информация об угрозах незамедлительно была передана в МВД для розыска отправителя, а также принятия необходимых мер по обеспечению безопасности судей, говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 18 декабря, состоялось очередное заседание по делу футболистов. Представители Александра Кокорина просили изменить ему меру пресечения на залог в размере 10 млн российских рублей (150 тысяч долларов) или домашний арест. Обвиняемые поддержали позицию своих защитников в полном объеме, в частности, Павел Мамаев просил суд «позволить ему встретить Новый год со своими детьми». В судебном заседании защитники также просили приобщить ряд документов. Так, адвокаты Александра Кокорина просили приобщить к материалам дела заключения врача и психолога ФК «Зенит», в соответствии с которым, по словам адвоката, Александр «отличается повышенной чувствительностью нервной системы».

Однако Мосгорсуд подтвердил принятое ранее решение и оставил футболистов под стражей до 8 февраля. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого. При этом молодые люди имеют право обжаловать вердикт суда.

Футболистов обвиняют по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Им грозит до 7 лет заключения.

 
 
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Информация об угрозах незамедлительно была передана в МВД для розыска отправителя, а также принятия необходимых мер по обеспечению безопасности судей, говорится...
 
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