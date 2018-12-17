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"Фото иногда лгут": в ЕС объяснили проблемы Юнкера с ходьбой
"Фотографии иногда лгут, как в этом случае", - заявила представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии.
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"Президент вполне здоров и полон сил", - сказала она.
Уверяя, что она только что поговорила с Юнкером, Андреева сказала: "С ним все хорошо".
Она напомнила, что Юнкер уже объяснял, что иногда у него возникает боль при ходьбе в результате серьезных травм, полученных в автокатастрофе 30 лет назад.
Юнкер ранее отмечался эксцентричным поведением. В 2015 году на саммите "Восточного партнерства" он приветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана словами "Привет, диктатор!".
В 2017 году СМИ заподозрили Юнкера в том, что был нетрезв во время саммита, потому что делал странные движения, спорил со знакомыми политиками и "ухаживал" за своими помощницами.
Юнкер снова странно вел себя на последнем саммите ЕС 14 декабря: трепал женщин по волосам и гладил руки.
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"Фотографии иногда лгут, как в этом случае", - заявила представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии.
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