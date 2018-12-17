"Фото иногда лгут": в ЕС объяснили проблемы Юнкера с ходьбой

Reuters . Об этом пишет





"Президент вполне здоров и полон сил", - сказала она.





Уверяя, что она только что поговорила с Юнкером, Андреева сказала: "С ним все хорошо".





Она напомнила, что Юнкер уже объяснял, что иногда у него возникает боль при ходьбе в результате серьезных травм, полученных в автокатастрофе 30 лет назад.











