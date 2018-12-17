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Алесин: Дай Бог нам оказаться в десятке продавцов оружия в Пакистан

18.12.2018 20:05 — Разное | Партизан  
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Ничего личного, только - бизнес.

Алесин: Дай Бог нам оказаться в десятке продавцов оружия в Пакистан
Выставка вооружение ADEX-2016, Баку, сентябрь 2016
Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана Имрана Хана посетить Беларусь в любое удобное для него время. Об этом Лукашенко заявил 17 декабря на встрече с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом.

Безусловно, на встрече речь шла о военно-техническом сотрудничестве между странами.

"Все, что вас интересует в Беларуси, мы готовы вам представить, показать. И если вы найдете необходимым из нашего военно-технического производства что-то закупать или создавать вместе, мы это быстро рассмотрим и решим", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

 "Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия. Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе, и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия, подобные товары производить", - подчеркнул белорусский руководитель.

Лукашенко предложил организовать встречу белорусской стороны с представителями армейских кругов Пакистана, которые курируют вопросы обеспечения Вооруженных Сил и социально-экономические проекты, чтобы "мы бы могли напрямую с вашими подчиненными договориться о совместной работе".


"Лукашенко известный прагматик"

Что Беларусь может предложить Пакистану в военно-техническом сотрудничестве? "Белорусский партизан" побеседовал с военным обозревателем Александром Алесиным.



- Пакистан является стратегическим союзником в противостоянии с Индией, он является крупнейшим покупателем оружия в Китае и китайских военных технологий: ракетная техника, авиационная техника… Думаю, что в данном случае Лукашенко действует с санкции своего друга Си Цзиньпиня: интересы согласуются. Конечно, Индия будет не очень довольна, но она почему-то не хочет строить военно-техническое сотрудничество с Беларусью. А Лукашенко известный прагматик: Армения не захотела «Полонезы» - продали Азербайджану. 

Сейчас Пакистан находится в состоянии гонки вооружений и активно перевооружается. Возможности у Пакистана поскромнее, чем у Индии, думаю, он ищет достаточно технологичное оружие по небольшой цене.

- Чем Беларусь может заинтересовать Пакистан?

- Прежде всего это средства радиолокации: трехкоординатные радмолокационные станц, которые могут работать сразу в нескольких диапазонах, излучая волны разной длины. Каждая длина имеет свои преимущества: метровые волны способны обнаруживать самолеты, сделанные по технологии «стелз», у дециметровых и сантиметровых волн – свои преимущества. 

Беларусь имеет значительные достижения в производстве средств радиолокационной борьбы, прежде всего, это средства разрыва спутниковой связи плюс подавление спутниковой навигации, что позволяет нейтрализовать дроны и высокоточное оружие типа крылатых ракет. Достижения в этой области могут заинтересовать Пакистан.
В Беларуси существуют системы защиты летательных аппаратов: самолетов, вертолетов, - которые позволяют уводить ракеты «земля-воздух» и «воздух-воздух» от цели, создавая ложные цели. Эти системы позволяют защитить летательный аппарат от поражения высокоточным оружия, которое наводится по радиолокатору или имеет активные головки самонаведения.

Мы можем также предложить модернизацию авиационной техники на достаточно высоком уровне. Советской техники и китайской, созданной по мотивам советской. Точно так же можем предложить модернизацию бронетанковой техники; в свое время Украина поставила в Пакистан 300 танков, возможно, попросят модернизировать и ту технику. Уже тогда средства управления огнем были не совсем новые, а Беларуси есть что предложить: системы управления огнем, лазерные дальномеры, которые закупает даже Россия (например, «Сосна У», прочие прицельные приспособления). 

Я думаю, что Минск может предложить Пакистану создать сборочные производства на его территории. Кстати, на международном рынке мы предлагаем зенитно-ракетный комплекс «Алебарда», который создается на базе старых советских систем, но характеристики приближаются к С-300: новые алгоритмы наведения, новые алгоритмы защиты от средств радиолокационной борьбы. 

И наша традиционная продукция – Минского завода колесных тягачей – тоже может заинтересовать братский Пакистан.

- Одной рукой официальный Минск выстраивает имидж миротворца и нейтрального государства, другой – расширяет географию продажи вооружений?

- Сегодня Минск испытывает трудности во взаимоотношениях с Россией, поступления будут сокращаться. Поэтому Лукашенко ищет альтернативный источник денежных поступлений: он же дал задание главе Военно-промышленного комитета Головченко в два раза увеличить продажи военного имущества, военной техники, военных технологий и оружия. Ищут там, где покупают, а это территории либо замороженных, либо горячих конфликтов. Дай Бог нам оказаться в десятке продавцов оружия в Пакистан: туда или продают, или набиваются в продавцы и американцы, и россияне, и Украина пытается вернуться. 
«Ничего личного, только - бизнес», как говорят американцы.



 
Теги: Минск
 
 
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