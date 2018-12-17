|
Пациент гомельской больницы покончил с собой в день выписки
Гомельский горотдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в местной больнице.
Иллюстративное фото
Об этом агентству
61-летний мужчина из Жлобинского района лечился в Гомеле. 14 декабря, в день выписки, его обнаружили мертвым.
По словам следователей, обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают родственников, медиков и пациентов медучреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский горотдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в местной больнице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)