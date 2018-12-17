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В Беларуси десяти общинам Свидетелей Иеговы отказали в регистрации

18.12.2018 19:47 — Разное | Партизан  
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Десять общин Свидетелей Иеговы по всей Беларуси по-прежнему лишены государственной регистрации и должны функционировать без нее.



Об этом заявил 28 ноября в Минске руководитель «Свидетелей Иеговы» в Беларуси Павел Ядловский. По его словам, в некоторых регионах ситуация не улучшилась, передает forum18.

«Лидером» среди официально отвергнутых общин является город Борисов, в котором за 20 лет было 16 отказов в регистрации. В 2017 году община в Вилейке получила шесть отказов, в то время как община в Лиде безуспешно пыталась зарегистрироваться в течение 10 лет.


Ядловский добавил, что в большинстве регионов власти не создают проблем Свидетелям Иеговы и позволяют им проводить богослужения даже без регистрации. Он отметил, что всякий раз, когда новые должностные лица назначаются в местные администрации, общины должны договариваться об условиях сосуществования.

 
Теги: Минск
 
 
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Десять общин Свидетелей Иеговы по всей Беларуси по-прежнему лишены государственной регистрации и должны функционировать без нее.
 
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