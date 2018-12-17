В Беларуси десяти общинам Свидетелей Иеговы отказали в регистрации









forum18 . Об этом заявил 28 ноября в Минске руководитель «Свидетелей Иеговы» в Беларуси Павел Ядловский. По его словам, в некоторых регионах ситуация не улучшилась, передает





«Лидером» среди официально отвергнутых общин является город Борисов, в котором за 20 лет было 16 отказов в регистрации. В 2017 году община в Вилейке получила шесть отказов, в то время как община в Лиде безуспешно пыталась зарегистрироваться в течение 10 лет.









Ядловский добавил, что в большинстве регионов власти не создают проблем Свидетелям Иеговы и позволяют им проводить богослужения даже без регистрации. Он отметил, что всякий раз, когда новые должностные лица назначаются в местные администрации, общины должны договариваться об условиях сосуществования.