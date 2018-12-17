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Представители США настаивают на освобождении задержанных Россией украинских моряков

18.12.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович в ходе встречи во вторник в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком подчеркнули неприемлемость действий России в отношении Украины.

"Спецпредставитель Волкер и посол Йованович встретились с министром обороны Степаном Полтораком и подчеркнули, что агрессия России неприемлема. Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", - сообщается на странице посольства США в Украине во вторник вечером.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь. Экипаж и два сотрудника Службы безопасности Украины, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Гражданам Украины предъявили обвинения по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

 
 
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Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович в ходе встречи во вторник в Киеве с министром обороны...
 
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