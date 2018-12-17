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Цена Brent падала до менее $57 за баррель впервые с октября 2017 года

18.12.2018 19:53 — Разное | Интерфакс  
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Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent обновила минимум с октября 2017 года.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 мск уменьшилась на $2,43 (4,08%) - до $57,18 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до $56,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $2,66 (5,33%) - до $47,22 за баррель.

 
 
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Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent обновила минимум с октября 2017 года. Цена февральских фьючерсов на Brent на...
 
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