«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба Лукашенко, касаясь вопроса подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. «Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, — обратил внимание глава государства. — Деньги, которые выделяются на игре, должны остаться в стране».





Как сообщается, также в ходе совещания Александр Лукашенко дал совет по заполнению пустых трибун на спортивных соревнованиях.





«Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести — может, это единственная для него радость, детей пригласить? Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились», — сказал Лукашенко.