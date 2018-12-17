ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко

18.12.2018 20:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание о развитии летних видов спорта. Камера телеканала ОНТ показала крупным планом, что чиновник конспектирует во время заседания. В официальном отчете с совещания о «Мерседесах» и телок не упоминалось.

«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко
На фрагмент видео на 26-ой секунде обратила внимание "Наша Нива". Правда, сейчас видео на youtube.com недоступно.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, касаясь вопроса подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. «Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, — обратил внимание глава государства. — Деньги, которые выделяются на игре, должны остаться в стране».

Как сообщается, также в ходе совещания Александр Лукашенко дал совет по заполнению пустых трибун на спортивных соревнованиях.

«Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести — может, это единственная для него радость, детей пригласить? Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились», — сказал Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание о развитии летних видов спорта. Камера телеканала ОНТ показала крупным планом, что чиновник конспектирует во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор Слуцкого комбината хлебопродуктов погиб в лобовом ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика