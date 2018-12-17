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«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко
Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание о развитии летних видов спорта. Камера телеканала ОНТ показала крупным планом, что чиновник конспектирует во время заседания. В официальном отчете с совещания о «Мерседесах» и телок не упоминалось.
На фрагмент видео на 26-ой секунде обратила внимание
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, касаясь вопроса подготовки к II Европейским играм, он констатировал, что уже многое сделано, но есть и нерешенные вопросы. «Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, — обратил внимание глава государства. — Деньги, которые выделяются на игре, должны остаться в стране».
Как сообщается, также в ходе совещания Александр Лукашенко дал совет по заполнению пустых трибун на спортивных соревнованиях.
«Где организаторы? Неужели трудно пригласить пенсионера, дать ему бесплатный билет, инвалида туда привести — может, это единственная для него радость, детей пригласить? Пригласить, а не загонять. Чтобы люди видели эти примеры, как надо бороться, побеждать, и чтобы дети сами к этому стремились», — сказал Лукашенко.
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«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко
Сегодня Александр Лукашенко провёл совещание о развитии летних видов спорта. Камера телеканала ОНТ показала крупным планом, что чиновник конспектирует во время...
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