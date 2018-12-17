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Директор Слуцкого комбината хлебопродуктов погиб в лобовом ДТП

18.12.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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18 декабря в деревне Лучники Слуцкого района в лобовой автоавария погиб директор Слуцкого комбината хлебопродуктов Андрей Жогло, пишет kurjer.info.
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Директор вместе с коллегами ехал на деловую встречу в филиал предприятия — агрокомплекс "Белая Русь". В Лучниках его "Джили" столкнулась с автолавкой, которую, вероятно, вынесло на встречную полосу. Жогло сидел возле водителя и от травм умер через несколько минут.

В автоаварии пострадали также заместитель директора по соцобеспечению и идеологии 35-летний Михаил Лабкович (в шоковом состоянии доставлен в реанимацию), начальник отдела маркетинга 46-летняя Светлана Максименя (попала в травматологию) и 34-летний водитель Игорь Ласько (его зажало в автомобиле, понадобилась помощь спасателей. Как минимум, у мужчины множественные переломы ног).

В автолавке ехали 24-летний водитель (примерно год назад получил водительские права) и женщина-продавец. Они при ДТП не получили настолько серьёзных травм, как люди из машины, но также были доставлены в больницу.


На обоих автомобилях была зимняя резина.

Случчанка, которая живёт в доме рядом с местом ДТП, рассказала, что на этом участке дороги водители почти не поддерживают скоростной режим.

Погибшему директору было 39 лет. На Слуцком комбинате хлебопродуктов он отработал 16 лет на различных должностях. Директором стал в 2016 году.

 
 
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18 декабря в деревне Лучники Слуцкого района в лобовой автоавария погиб директор Слуцкого комбината хлебопродуктов Андрей Жогло, пишет kurjer.info.
 
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