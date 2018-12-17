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Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»
Новости Беларуси. 18 декабря в Минске состоялось совещание по вопросам развития летних видов спорта. О дефиците профессионалов среди тренеров говорят от совещания к совещанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом парадокс – за последние 10 лет в некоторых видах спорта тренеров подготовлено в полтора-два раза больше, чем работает на настоящий момент. Куда они деваются?
Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике признается: трудно сохранить молодые кадры. Поступая в вуз, гимнастка не может параллельно работать тренером. Поэтому идет в частный сектор. А там и зарплата больше, и ответственности меньше.
Ирина Лепарская:
Если через четыре года хоть одна из десяти придет, я буду счастлива. Но, как мы выяснили, ни одна не придет. Дайте нам возможность девочкам, которые заканчивают активный спорт, это их 11 класс или училище наше, с первого же дня стать помощником тренера. Может быть, рассмотрите такую возможность, как тренер-стажер. Я уже обращалась. Это всё не на моем уровне должно решаться. Если я смогу каждому из своих уже состоявшихся тренеров вырастить такую вертикаль, начиная с 1 курса, то я буду спокойна, что вид спорта будет развиваться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 18 декабря в Минске состоялось совещание по вопросам развития летних видов спорта. О дефиците профессионалов среди тренеров говорят от совещания...
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