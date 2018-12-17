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Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

18.12.2018 21:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 декабря в Минске состоялось совещание по вопросам развития летних видов спорта. О дефиците профессионалов среди тренеров говорят от совещания к совещанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

При этом парадокс – за последние 10 лет в некоторых видах спорта тренеров подготовлено в полтора-два раза больше, чем работает на настоящий момент. Куда они деваются?

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Тренер – это штучный товар. Можно открывать сколько угодно дворцов, можно строить сколько угодно футбольных полей, можно строить сколько угодно залов, но не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов, тренеров с большой буквы. Был Малофеев – был футбол. Был Спартак Миронович – был гандбол.

Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике признается: трудно сохранить молодые кадры. Поступая в вуз, гимнастка не может параллельно работать тренером. Поэтому идет в частный сектор. А там и зарплата больше, и ответственности меньше.

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

Ирина Лепарская:
Наши девочки, чтобы четыре года выучиться на тренера, должны где-то работать. Вот они работают в общей гимнастике. За четыре года, приходя ко мне в зал, сидя рядом со мной, судя мои соревнования, они начинают понимать такую простую истину: «Зачем мне такая ответственность? Зачем мне такая головная боль? Зачем мне такая нагрузка? Ирина Юрьевна, я поняла, как там легко и хорошо. Пошел, два часа проработал. Денег больше, ответственности никакой. Может быть, я приду к вам через четыре года».

Если через четыре года хоть одна из десяти придет, я буду счастлива. Но, как мы выяснили, ни одна не придет. Дайте нам возможность девочкам, которые заканчивают активный спорт, это их 11 класс или училище наше, с первого же дня стать помощником тренера. Может быть, рассмотрите такую возможность, как тренер-стажер. Я уже обращалась. Это всё не на моем уровне должно решаться. Если я смогу каждому из своих уже состоявшихся тренеров вырастить такую вертикаль, начиная с 1 курса, то я буду спокойна, что вид спорта будет развиваться.

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С завтрашнего дня у тебя список: Лепарская – вертикаль, Черкашина – вертикаль… Завтра. Решение принято, и это хорошая идея.

Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 декабря в Минске состоялось совещание по вопросам развития летних видов спорта. О дефиците профессионалов среди тренеров говорят от совещания...
 
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