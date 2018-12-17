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«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки
Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вручение состоялось в рамках благотворительной акции «Наши сердца – детям». Для ребят также подготовили театрализованное представление с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Праздник я начал ожидать пару месяцев назад, начал отсчитывать дни. На праздник я жду Деда Мороза. Я хочу, ч тобы он мне подарил одну книгу.
Себе пожелаю, чтобы я скорее домой приехала, а маме – чтобы она меня почаще навещала.
Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь, потому что он дает детям добро и веселье.
Отметим, акция проводится уже в 28-й раз. Она рассчитана на тех, кто вынужден встречать Новый год и Рождество в больничных палатах. Каждый год накануне праздников более 15 тысяч детей получают подарки от Белорусского детского фонда.
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«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки
Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе...
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