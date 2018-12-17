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«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

18.12.2018 21:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Вручение состоялось в рамках благотворительной акции «Наши сердца – детям». Для ребят также подготовили театрализованное представление с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Мы поздравляем абсолютно всех детей: и тех, которые смогли спуститься сюда сегодня, посмотреть этот концерт, и тех, которые находятся в палатах, которые по объективным причинам не смогли сюда спуститься. Мы с артистами потом пройдемся по палатам и поздравим этих деток также – абсолютно всех.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Галина Пронько, председатель Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
Закупили более 2 тысяч подарков для детей всей Минской области. Сегодня стартует акция «Наши сердца – детям», и эту акцию продолжат все районные отделения детского фонда.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Праздник я начал ожидать пару месяцев назад, начал отсчитывать дни. На праздник я жду Деда Мороза. Я хочу, ч тобы он мне подарил одну книгу.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Себе пожелаю, чтобы я скорее домой приехала, а маме – чтобы она меня почаще навещала.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь, потому что он дает детям добро и веселье.

Отметим, акция проводится уже в 28-й раз. Она рассчитана на тех, кто вынужден встречать Новый год и Рождество в больничных палатах. Каждый год накануне праздников более 15 тысяч детей получают подарки от Белорусского детского фонда.

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки

«Я ждал Деда Мороза всю свою жизнь». Свыше 100 ребят из Минской областной детской больницы получили подарки
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы праздник был у каждого. Свыше сотни детей из Минской областной детской больницы получили новогодние подарки, сообщили в программе...
 
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