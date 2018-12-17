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В аварии в Солигорском районе погиб 93-летний пассажир
Новости Беларуси. Авария произошла в Солигорском районе около деревни Чепели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь погодные условия не учла 28-летняя солигорчанка.
От полученных травм в результате
Госавтоинспекция призывает водителей к максимальной бдительности, выбора правильной скорости и соблюдения дистанции до следующих автомобилей.
Похожая авария произошла в Борисовском районе.
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Новости Беларуси. Авария произошла в Солигорском районе около деревни Чепели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь погодные условия не учла 28-летняя...
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