|
Водитель скрылся с места ДТП в Борисовском районе, пассажир погиб
Новости Беларуси. Сложные погодные условия и сразу несколько съездов с трасс в кювет с опрокидыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из происшествий произошло в Борисовском районе недалеко от деревни Малое Стахово.
Водитель покинул место аварии, позже его задержали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что 38-летний житель деревни Зембин уже 16 раз привлекался к ответственности за нарушения.
В этом ДТП серьезно пострадал пассажир. Он был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сложные погодные условия и сразу несколько съездов с трасс в кювет с опрокидыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из происшествий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)