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В Минске подготовили электронную карту для проведения переписи населения
Новости Беларуси. Электронная карта города для проведения переписной кампании готова к использованию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На нее уже нанесли здания, где проживают или могут проживать люди, а также информацию о количестве квартир и комнат в жилых домах и общежитиях.
Чтобы подтвердить характеристики каждого здания, регистраторы полностью изучили территорию города и проверили более 23 тысяч строений.
Напомним, перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.
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Новости Беларуси. Электронная карта города для проведения переписной кампании готова к использованию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На нее...
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