В Минске подготовили электронную карту для проведения переписи населения

Новости Беларуси. Электронная карта города для проведения переписной кампании готова к использованию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На нее уже нанесли здания, где проживают или могут проживать люди, а также информацию о количестве квартир и комнат в жилых домах и общежитиях.





Чтобы подтвердить характеристики каждого здания, регистраторы полностью изучили территорию города и проверили более 23 тысяч строений.

Напомним, перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.



