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«Бабла мало, нет мерседесов». Оператор заснял, что пишут чиновники во время речи Лукашенко

18.12.2018 21:00 — Разное | KYKY  
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В эфире ОНТ показывали совещание у президента с чиновниками из сферы спорта. Оператор для разнообразия решил снять, как один из них что-то усердно помечает в своём блокноте. Получился новый мем: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...». На это обратил внимание telegram-канал Nexta.

Полная запись гласит: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь».

 
 
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В эфире ОНТ показывали совещание у президента с чиновниками из сферы спорта. Оператор для разнообразия решил снять, как один из них что-то усердно помечает в своём...
 
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