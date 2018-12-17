«Бабла мало, нет мерседесов». Оператор заснял, что пишут чиновники во время речи Лукашенко

В эфире ОНТ показывали совещание у президента с чиновниками из сферы спорта. Оператор для разнообразия решил снять, как один из них что-то усердно помечает в своём блокноте. Получился новый мем: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...». На это обратил внимание telegram-канал Nexta.

Полная запись гласит: «Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте − тратьте. Использование инфраструктуры − Ковальчук (министр спорта и туризма с марта 2018 года) блеснул на горизонте и затих. Ответишь персонально. В ближайшее время мы покажем. Ответишь».