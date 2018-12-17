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Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме

18.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В этом году школы области полностью перейдут на электронное меню и безналичный расчет на питание, а в пищеблоках установят системы видеонаблюдения. 



Как идет работа по совершенствованию организации питания учащихся в учреждениях образования области обсудили на очередном заседании профильного межведомственного совета.  

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


 В области принимается комплекс мер по совершенствованию организации питания в учреждениях образования, включая ремонты на пищеблоках, закупку оборудования, семинары для специалистов. У школьников должны быть качественные, полезные обеды по оптимальным ценам. При этом нужно полностью исключить любые недобросовестные попытки получить личную выгоду в этом вопросе, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


За тем, чтобы питание в школах было организовано в соответствии со всеми требованиями, следят, в том числе, межведомственные комиссии по контролю за организацией питания, созданные в каждом районе. По итогам проведенного ими мониторинга в прошлом году к дисциплинарной ответственности за нарушения было привлечено 445 должностных лиц, более 20 уволено, в том числе за хищение продуктов питания. 

 В этом году чаще всего выявлялись нарушения санитарных норм. Ко всем нарушителям в этом плане подход принципиальный: если работник не желает выполнять требования, с ним расстаются. Вопросы безопасности при организации питания детей в регионе всегда на первом плане, – рассказала первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


Повысить эффективность контроля за школьным питанием позволит ряд мер. Одним из вариантов станет оборудование пищеблоков системами видеонаблюдения. Галина Курганская добавила, что под зорким оком видеокамер повысится дисциплина работников школьных столовых. Оснащение видеокамерами пищеблоков завершат в этом году. К 1 января 2019 года каждая школа области перейдет на безналичную форму расчета за питание и электронное меню. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


Еще одной темой для обсуждения стало участие местных производителей в организации питания детей. 

 Сейчас начинается новый финансовый год. Учреждения образования будут плотно работать над закупками. Важно, чтобы предприятия региона активней участвовали в этих процедурах. Из 28 производителей Гродненской области в аукционах в 2018 году поучаствовало только 8. Многие из предприятий, выпуская продукцию хорошего качества, ограничиваются лишь поставками на территории района, где они расположены. Зачастую на торгах выигрывают посредники, а это напрямую сказывается на стоимости продукции. Такую тенденцию в области намерены изменить, – отметила Галина Курганская. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


В вопросах организации питания в школах недопустим формальный подход, и решать их нужно в тесном взаимодействии с управлениями образования, торговли, комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, управляющей компанией холдинга «Гродномясомолпром». 

– Необходимо провести мониторинг цен на продукты и довести эту информацию до сведения районов. Важно знать, насколько разниться цена на один и тот же продукт у разных предприятий. Основные критерии – цена и качество. На основе этого определиться с поставщиком. Приоритет – местным производителям. В этой работе необходимо участие не только системы образования, но и производителей. Озвученные на заседании подходы и рекомендации по организации питания в школах должны быть использованы и в учреждениях здравоохранения области, – подчеркнул Виктор Лискович. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме

   
Начальник отдела маркетинга ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» Алексей Триденежкин добавил, что вопрос участия местных производителей в организации школьного питания будет вынесен на ближайшее заседание наблюдательного совета предприятия, которое планируют провести с участием представителей системы образования области. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме


Во время заседания были заслушаны доклады заместителей председателей Ивьевского, Кореличского, Лидского, Щучинского, Вороновского райисполкомов, где были зафиксированы недоработки. К 1 января 2019 года выявленные недочеты в организации школьного питания в районах будут устранены. 

Как изменятся школьные столовые обсуждали в облисполкоме

 
 
 
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В этом году школы области полностью перейдут на электронное меню и безналичный расчет на питание, а в пищеблоках установят системы видеонаблюдения.
 
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