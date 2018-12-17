Трамп после судебного разбирательства закрыл свой благотворительный фонд

Президент США Дональд Трамп согласился закрыть благотворительный фонд Trump Foundation, против которого в июне подала иск генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление генпрокурора штата.

"Это важная победа для верховенства права, которая ясно указывает на то, что для всех есть один и тот же набор правил", - заявила Б.Андервуд.

Согласно ее заявлению, фонд будет распущен, а его оставшиеся активы - под надзором Б.Андервуд - переданы в другие фонды.

Она напомнила, что "Trump Foundation (продемонстрировал - ИФ) шокирующий образец беззакония, включая неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях и многое другое".

При этом она назвала фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы мистера Трампа".

СМИ отмечают, что, несмотря на закрытие фонда, генпрокурор намерена продолжить дело и добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения убытков в размере миллионов долларов.

Также генпрокурор требовала запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Д.Трампа - Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Предшественник Б.Андервуд - Эрик Шнейдерман - начал расследование в отношении благотворительного фонда в 2016 году после статьи "Вашингтон пост", в которой утверждалось, что кандидат в президенты Д.Трамп извлекал выгоду из расходов фонда.