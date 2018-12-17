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Погиб вратарь ФК «Витебск» Андрей Щербаков
18.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В ДТП погиб вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе с женой и сыном, сообщается на
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В аварии погиб вратарь ФК Андрей Щербаков, его жена и шестилетний сын. Второй мальчик трех лет находится в больнице.
ФК «Витебск», футболисты, администрация и тренерский штаб выразили соболезнования родным и близким Андрея Щербакова и его семьи.
В начале декабря в США в ДТП
ДТП произошло ночью, когда детская футбольная команда возвращалась с соревнований. Автобус потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.
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Вместе с вратарем в аварии погибли его жена и шестилетний сын.
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