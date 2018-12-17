Погиб вратарь ФК «Витебск» Андрей Щербаков

В ДТП погиб вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе с женой и сыном, сообщается на сайте клуба.

По данным УВД Витебского облисполкома, авария произошла накануне на 543-м километре трассы М1 в Толочинском районе. Легковой автомобиль занесло на дороге, и он врезался в эвакуатор.

В аварии погиб вратарь ФК Андрей Щербаков, его жена и шестилетний сын. Второй мальчик трех лет находится в больнице.

ФК «Витебск», футболисты, администрация и тренерский штаб выразили соболезнования родным и близким Андрея Щербакова и его семьи.

В начале декабря в США в ДТП попал автобус, который перевозил детскую футбольную команду. В аварии погиб один ребенок, десятки получили травмы.

ДТП произошло ночью, когда детская футбольная команда возвращалась с соревнований. Автобус потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.