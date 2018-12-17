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«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх
Новости Беларуси. Новости Беларуси. О проблемах, перспективах и командной работе: отечественный спорт – в центре внимания Президента. 18 декабря состоялся обстоятельный разговор о состоянии дел и развитии отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию спорта – это национальная идея. Однако зачастую затраты не сопоставимы с результатами. Поэтому жесткое требование главы государства – деньги, вложенные в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Корреспондент Евгений Горин продолжит.
Спортивная магия объединяет людей. Ну а победы атлетов способны поднять настроение всей стране.
Как раз поэтому спортивные трансляции с мировых первенств собирают миллионы зрителей и на стадионах, и у телевизоров. Люди ждут и голов, и медалей. Другими словами – праздника.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У Беларуси впереди большой спортивный праздник. С одной стороны, речь о II Европейских играх-2019. Внимание спортивных болельщиков будет обращено на нашу страну. С другой стороны, это ответственный экзамен: как проведешь соревнования, такое и мнение будет о стране в целом. Ну а сами белорусы, разумеется, ожидают медалей. А еще через год – в 2020 году – Олимпиада в Токио.
Александр Лукашенко:
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Безусловно, нам не хватаем плавательных бассейнов – в первую очередь, 50-метровых. Считаю, что они должны быть в каждом областном центре, крупных городах.
Александр Лукашенко:
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«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх
Новости Беларуси. Новости Беларуси. О проблемах, перспективах и командной работе: отечественный спорт – в центре внимания Президента. 18 декабря состоялся...
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