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От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске
Новости Беларуси. От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Выставка экзотических насекомых принимает гостей в дзержинском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции – редкие экземпляры жуков и бабочек со всех уголков планеты. Главный экспонат – бабочка Морфо Влюбленных. Впервые ее увидели парень и девушка, которые были в горном лесу на свидании. С тех пор насекомое стало своеобразным символом романтического чувства.
Не менее ценный экспонат – египетский талисман – жук-скарабей.
Галина Вашкевич, директор ГУ «Дзержинский районный историко-краеведческий музей»:
Музей работает без выходных. Посетить выставку редких видов насекомых можно до 5 января. Далее эстафету перехватят живые птицы белорусской фауны.
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От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Редкие экземпляры жуков и бабочек представили на выставке в Дзержинске
Новости Беларуси. От джунглей Амазонки до архипелагов Океании. Выставка экзотических насекомых принимает гостей в дзержинском музее, сообщили в программе...
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