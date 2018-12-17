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«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

18.12.2018 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 декабря на совещании у Президента Беларуси по вопросам развития летних видов спорта высказывались разные предложения, в том числе и по распределению госсредств в выплате именных стипендий, созданию большего количества спортивных классов и задействованию имеющихся ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить губернаторов. Мы вас пригласили не как свадебных генералов сюда. Как обычно, всё на ваших плечах. Это небольшие деньги для того, чтобы создать в каждом районе, в области центры эти. Тем более, в каждой школе городской, каждой школе сельской есть эти стадионы, только надо их привести в порядок и назначить ответственных. Нужно, чтобы каждый руководитель сельскохозяйственного кооператива на селе, в районе руководитель предприятия отвечали за этот клочок земли. Тогда будет толк. Всё у нас есть. У нас нет – и даже не организации – у нас нет спроса за результат. Но с моей стороны это не заржавеет.

Тренер – одно из ключевых звеньев подготовки спортсменов. Александр Самодаев когда-то предпочел путь спортивного наставника, хотя на другом месте предлагали зарплату втрое больше.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Тяжелой атлетике он отдал 27 лет. Его воспитанники – призеры юниорских и молодежных чемпионатов мира и Европы. И три десятка мастеров спорта. Почти все родом из глубинки. Будущих звезд тяжелой атлетики тренер каждый год выискивает в сельских школах.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Александр Самодаев, тренер по тяжелой атлетике Брестского государственного областного училища олимпийского резерва:
Самая главная проблема – это не я первый озвучил и не я первый говорю – это низкая зарплата начинающего тренера. Когда они заканчивают университет, приходят на начальном этапе работать, у них очень низкая зарплата. Чтобы им подняться, чтобы на какой-то уровень выйти, надо несколько лет упорных трудов. Плюс надо еще найти спортсмена. Ведь наша зарплата зависит от успехов наших спортсменов.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Спортивных наград у 47-й столичной школы столько, что они не помещаются даже в отдельном музее Олимпийской славы. Стеллажи с кубками, медалями и вещами спортивных имен Беларуси – даже в коридорах. Это стандартная общеобразовательная школа, но единственная со спортивным уклоном.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Среднее образования здесь получают дети со всей страны и даже соседней России. Есть даже конкурс. Пропуск в 47-ю школу – это рекомендация СДЮШОР по месту жительства.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Людмила Скоробогатова, директор средней школы № 47 Минска:
Два года назад школа наша стала инновационной республиканской площадкой по внедрению олимпийских идеалов и ценностей в образовательный процесс. Наша гармонически развитая личность и стала во главе угла работы нашей школы.

Включаю телевизор и слышу знакомые фамилии – родные фамилии. Конечно, мы гордимся.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

880 школьников тренируются почти по 50 видам спорта. Главное отличие от училищ олимпийского резерва – готовить к олимпийским вершинам здесь начинают не со старших классов, а с начальной школы. Не забывая и об общеобразовательных дисциплинах. Как пример, на счету самых спортивных школьников столицы дипломы и победы республиканских олимпиадах и научно-практических конференций. Правда, ребята учатся по 12 часов ежедневно. Половину времени – физике, химии, литературе, половину – спорту.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Говорили и о том, что повышение качества подготовки и сохранение преемственности в спорте – это очень хорошо, но нужно отталкиваться от этого и идти дальше. Есть спорт-арена в населенном пункте – надо использовать ее с хозяйским подходом. В спорте тоже нужен хозяйский подход.

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Александр Лукашенко:
Смена поколений должна проходить незаметно. Почему мы не говорим, что у американцев нет смены поколений? Они как плавали, как акулы, так и плавают, потому что у них эта вертикаль – у спортсменов. Один уходит, второй приходит и так далее и тому подобное. А у нас набрали, отработали, вложились. Ушли – а там пропасть. Мы опять героически начинаем ее преодолевать. Поэтому надо видеть, чтобы за Алиной Талай пришла вот эта девчушка, а за ней уже надо видеть звездочку маленькую, которая там уже показала себя на Олимпиаде – ты приглашал детишек. Это и есть непосредственная работа.

Потенциал – тоже об этом говорил – понятно: у нас тоже потенциал большой. А продать сегодня продукцию не можем. Вот и потенциал. Так и здесь: нужен результат. Как это вы будете делать, это ваше дело. Но нужен результат. Больше вряд ли будет денег, внимания к вам, всего здесь хватает. Притом я не прошу и не требую от вас, чтобы вы стали чемпионами мира во всех видах спорта. Но не должно быть регресса в целом в спорте по показателям, по медалям, если хотите. Если мы 15 или 17 медалей завоевывали когда-то, пожалуйста, принесите и положите на стол эти 17 плюс одну медаль, чтобы видно было, что есть прогресс. А как иначе?

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов

Важно то, что присутствуют здесь председатели наблюдательных советов и руководители федераций. Вы слышите этот разговор. В основном, мужики. И женщины у нас тоже с мужским характером. Та же Наташа Цилинская и другие. Имейте в виду: мы с вами договорились. Есть результат – есть работа. Нет результата – гарантирую, что вы будете искать себе работу за пределами Беларуси. Не потому, что вы не дали результат, а потому, что из рук вон плохо относитесь к исполнению своих служебных обязанностей. У вас хорошая работа, у каждого теплые места. А у председателей наблюдательных советов тяжелые погоны на плечах. Исполняйте, пожалуйста, свои обязанности. Давайте результат.

В белорусском спорте не только много сделано, но и делается. В марте откроется Республиканский научно-практический центр для атлетов. Стоит цель сделать спорт модным и престижным увлечением.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 декабря на совещании у Президента Беларуси по вопросам развития летних видов спорта высказывались разные предложения, в том числе и по...
 
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