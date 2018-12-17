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«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов
Новости Беларуси. 18 декабря на совещании у Президента Беларуси по вопросам развития летних видов спорта высказывались разные предложения, в том числе и по распределению госсредств в выплате именных стипендий, созданию большего количества спортивных классов и задействованию имеющихся ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тренер – одно из ключевых звеньев подготовки спортсменов. Александр Самодаев когда-то предпочел путь спортивного наставника, хотя на другом месте предлагали зарплату втрое больше.
Тяжелой атлетике он отдал 27 лет. Его воспитанники – призеры юниорских и молодежных чемпионатов мира и Европы. И три десятка мастеров спорта. Почти все родом из глубинки. Будущих звезд тяжелой атлетики тренер каждый год выискивает в сельских школах.
Александр Самодаев, тренер по тяжелой атлетике Брестского государственного областного училища олимпийского резерва:
Спортивных наград у 47-й столичной школы столько, что они не помещаются даже в отдельном музее Олимпийской славы. Стеллажи с кубками, медалями и вещами спортивных имен Беларуси – даже в коридорах. Это стандартная общеобразовательная школа, но единственная со спортивным уклоном.
Среднее образования здесь получают дети со всей страны и даже соседней России. Есть даже конкурс. Пропуск в 47-ю школу – это рекомендация СДЮШОР по месту жительства.
Людмила Скоробогатова, директор средней школы № 47 Минска:
Включаю телевизор и слышу знакомые фамилии – родные фамилии. Конечно, мы гордимся.
880 школьников тренируются почти по 50 видам спорта. Главное отличие от училищ олимпийского резерва – готовить к олимпийским вершинам здесь начинают не со старших классов, а с начальной школы. Не забывая и об общеобразовательных дисциплинах. Как пример, на счету самых спортивных школьников столицы дипломы и победы республиканских олимпиадах и научно-практических конференций. Правда, ребята учатся по 12 часов ежедневно. Половину времени – физике, химии, литературе, половину – спорту.
Говорили и о том, что повышение качества подготовки и сохранение преемственности в спорте – это очень хорошо, но нужно отталкиваться от этого и идти дальше. Есть спорт-арена в населенном пункте – надо использовать ее с хозяйским подходом. В спорте тоже нужен хозяйский подход.
Александр Лукашенко:
Потенциал – тоже об этом говорил – понятно: у нас тоже потенциал большой. А продать сегодня продукцию не можем. Вот и потенциал. Так и здесь: нужен результат. Как это вы будете делать, это ваше дело. Но нужен результат. Больше вряд ли будет денег, внимания к вам, всего здесь хватает. Притом я не прошу и не требую от вас, чтобы вы стали чемпионами мира во всех видах спорта. Но не должно быть регресса в целом в спорте по показателям, по медалям, если хотите. Если мы 15 или 17 медалей завоевывали когда-то, пожалуйста, принесите и положите на стол эти 17 плюс одну медаль, чтобы видно было, что есть прогресс. А как иначе?
Важно то, что присутствуют здесь председатели наблюдательных советов и руководители федераций. Вы слышите этот разговор. В основном, мужики. И женщины у нас тоже с мужским характером. Та же Наташа Цилинская и другие. Имейте в виду: мы с вами договорились. Есть результат – есть работа. Нет результата – гарантирую, что вы будете искать себе работу за пределами Беларуси. Не потому, что вы не дали результат, а потому, что из рук вон плохо относитесь к исполнению своих служебных обязанностей. У вас хорошая работа, у каждого теплые места. А у председателей наблюдательных советов тяжелые погоны на плечах. Исполняйте, пожалуйста, свои обязанности. Давайте результат.
В белорусском спорте не только много сделано, но и делается. В марте откроется Республиканский научно-практический центр для атлетов. Стоит цель сделать спорт модным и престижным увлечением.
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«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов
Новости Беларуси. 18 декабря на совещании у Президента Беларуси по вопросам развития летних видов спорта высказывались разные предложения, в том числе и по...
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