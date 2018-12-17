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«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

18.12.2018 22:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. О проблемах, перспективах и командной работе: отечественный спорт – в центре внимания Президента. 18 декабря состоялся обстоятельный разговор о состоянии дел и развитии отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта

Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию спорта – это национальная идея. Однако зачастую затраты не сопоставимы с результатами. Поэтому жесткое требование главы государства – деньги, вложенные в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Корреспондент Евгений Горин продолжит.

Спортивная магия объединяет людей. Ну а победы атлетов способны поднять настроение всей стране.

«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

Как раз поэтому спортивные трансляции с мировых первенств собирают миллионы зрителей и на стадионах, и у телевизоров. Люди ждут и голов, и медалей. Другими словами – праздника.

«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спорт – это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров. Выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ» – что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена – считай всего народа и всей страны – звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы это знаете. Вот причина особого внимания государства и моего к спорту.

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

У Беларуси впереди большой спортивный праздник. С одной стороны, речь о II Европейских играх-2019. Внимание спортивных болельщиков будет обращено на нашу страну. С другой стороны, это ответственный экзамен: как проведешь соревнования, такое и мнение будет о стране в целом. Ну а сами белорусы, разумеется, ожидают медалей. А еще через год – в 2020 году – Олимпиада в Токио.

«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

Александр Лукашенко:
Не менее важен и спортивный результат. На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере. Вторые Европейские – это экзамен.

«Вторые Европейские – это экзамен». Президент Беларуси о задачах спортсменов на II Европейских играх

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Положительную динамику возможно обеспечить только за счет таких медалеёмких видов спорта, как легкая атлетика, гребля академическая, плавание, велоспорт, спортивная гимнастика. В этой связи полагаю, что в долгосрочной перспективе государству необходимо сосредоточить основные усилия, прежде всего, в данных названных мною видах спорта. Для этого у нас есть гребные каналы, уникальный велотрек, стадионы, спортивные залы.

Безусловно, нам не хватаем плавательных бассейнов – в первую очередь, 50-метровых. Считаю, что они должны быть в каждом областном центре, крупных городах.

Александр Лукашенко:
Не хватало бассейнов, чтобы потренироваться? Коротких бассейнов хватало. Где результат?

«У нас нет спроса за результат». Александр Лукашенко о необходимости повышения уровня подготовки белорусских спортсменов
 
 
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. О проблемах, перспективах и командной работе: отечественный спорт – в центре внимания Президента. 18 декабря состоялся...
 
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