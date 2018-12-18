«Бабла мало». Соцсети шутят о «конспекте» в блокноте чиновника на совещании у Лукашенко

Телеканал ОНТ в сюжете о совещании у Александра Лукашенко показал блокнот одного из присутствующих. Оказалось, что записи в нем совсем не похожи на текст официального выступления — зато подходят для множества моментов.



Изображение: Телеканал ОНТ / youtube.com

Текст в блокноте написан от руки, поэтому разобрать его весь — непросто. Судя по всему, написано вот что: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет „мерседесов“, телки на задне…».

Последняя фраза получила популярность в соцсетях: оказалось, что она легко вписывается в самые разные ситуации.

Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне… pic.twitter.com/bVc81bRdCQ — Mikita Nedaverkaŭ (@nedaverkau) 18 декабря 2018 г.

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» — НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.

«Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем сиденьи бухие орут…» — это крик души или сценарий клипа. — JimBeamych (@JBasal24) 18 декабря 2018 г.

Один из пользователей твиттера предложил подписчикам придумать концовку оборвавшейся фразы.

почему ещё не стартанул конкурс на лучшее окончание фразы «бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем…»? — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 18 декабря 2018 г.

Дворе перебирают картошку — coscolina (@zheromka) 18 декабря 2018 г.

… плане в хоккее только радуют — Dmitry T (@dimeon_by) 18 декабря 2018 г.

бабла мало

нет мерседесов

телки на заднем

включили принцессок

за пивом в магаз

картошка

батон

огурцы — дистарче (@idstarz) 18 декабря 2018 г.

«…тёлки на заднем плане раздеваются и работают, нет времени их ператрахвать с этими всеми плафонами, айфонами, кругом дохлые крысы, презервативы и прочая наркота» — НеРон Уизли (@not_RW) 18 декабря 2018 г.

Кое-кто зашел в предположениях особенно далеко.

Это на случай, если через полгода поднимет и спросит:

— Почему не выполнено, поручение президента? Что я вам гаварыу?

И тут они такие. не теряясь:

— Бабла мала, нет мерседесов, телки на задне… — Snegg (@AlexSnegg) 18 декабря 2018 г.

а что, если это всё шифрованное письмо. чтобы враги не догадались?

1. бабла мало — результат переговоров о налоговом манёвре рф или что-то связанное с недавним принятием бюджета.

2. нет мерседесов — завод белджи не выполняет графики производства.

3. про тёлок — проблемы с надоями — Юра (@yurzmg) 18 декабря 2018 г.

Три величайшие загадки человечества:

1. Существуют ли инопланетяне?

2. Почему ещё не было концерта Малежика в Барановичах?

3. «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» — яўген фядотаў (@hramadzianski) 18 декабря 2018 г.