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«Бабла мало». Соцсети шутят о «конспекте» в блокноте чиновника на совещании у Лукашенко

18.12.2018 23:24 — Разное | Tut.by  
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Телеканал ОНТ в сюжете о совещании у Александра Лукашенко показал блокнот одного из присутствующих. Оказалось, что записи в нем совсем не похожи на текст официального выступления — зато подходят для множества моментов.


Изображение: Телеканал ОНТ / youtube.com

Текст в блокноте написан от руки, поэтому разобрать его весь — непросто. Судя по всему, написано вот что: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет „мерседесов“, телки на задне…».

Последняя фраза получила популярность в соцсетях: оказалось, что она легко вписывается в самые разные ситуации.

Один из пользователей твиттера предложил подписчикам придумать концовку оборвавшейся фразы.

Кое-кто зашел в предположениях особенно далеко.

 
 
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