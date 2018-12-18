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«Бабла мало». Соцсети шутят о «конспекте» в блокноте чиновника на совещании у Лукашенко
Телеканал ОНТ в сюжете о совещании у Александра Лукашенко
Текст в блокноте написан от руки, поэтому разобрать его весь — непросто. Судя по всему, написано вот что: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечать персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет „мерседесов“, телки на задне…».
Последняя фраза получила популярность в соцсетях: оказалось, что она легко вписывается в самые разные ситуации.
Один из пользователей твиттера предложил подписчикам придумать концовку оборвавшейся фразы.
Кое-кто зашел в предположениях особенно далеко.
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Оказалось, что эти слова подходят для множества ситуаций.
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