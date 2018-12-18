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«Спорт-Экспресс»: Защитник БАТЭ подписал контракт с «Уралом»
По информации
Игрок переходит на правах свободного агента — срок соглашения с белорусским клубом истекает 31 декабря, с «Уралом» же контракт футболист подписал на 2,5 года. Контракт начнет действовать с начала 2019 года.
На официальных сайтах «Урала» и БАТЭ о переходе Полякова информации пока нет.
В 2018 году футболист провел 19 матчей за БАТЭ и забил один мяч.
В составе БАТЭ Денис Поляков 7 раз становился чемпионом Беларуси, в составе клуба АПОЭЛ из Никосии в сезоне-2017/18 стал чемпионом Кипра.
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По информации «СЭ», «Урал» из Екатеринбурга подписал контракт с 27-летним защитником борисовского БАТЭ Денисом Поляковым.
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