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«Спорт-Экспресс»: Защитник БАТЭ подписал контракт с «Уралом»

18.12.2018 22:52 — Разное | Tut.by  
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По информации «СЭ», «Урал» из Екатеринбурга подписал контракт с 27-летним защитником борисовского БАТЭ Денисом Поляковым.


Денис Поляков. Фото: fcbate.by

Игрок переходит на правах свободного агента — срок соглашения с белорусским клубом истекает 31 декабря, с «Уралом» же контракт футболист подписал на 2,5 года. Контракт начнет действовать с начала 2019 года.

На официальных сайтах «Урала» и БАТЭ о переходе Полякова информации пока нет.

В 2018 году футболист провел 19 матчей за БАТЭ и забил один мяч.

В составе БАТЭ Денис Поляков 7 раз становился чемпионом Беларуси, в составе клуба АПОЭЛ из Никосии в сезоне-2017/18 стал чемпионом Кипра.

 
 
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По информации «СЭ», «Урал» из Екатеринбурга подписал контракт с 27-летним защитником борисовского БАТЭ Денисом Поляковым.
 
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