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Минское "Динамо" одержало волевую победу над рижским — 2:1
Хоккеисты минского "Динамо" 18 декабря принимали у себя дома "Динамо" рижское. Хозяева праздновали волевую победу — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
Счет на 21-й минуте открыли гости: первую шайбу забросил минчанам Мартиньш Дзиеркалс. Только на 46-й минуте Куинтон Хауден восстановил равновесие. А на 58-й он оформил дубль, выведя "зубров" вперёд, передает
Для минской команды это первая домашняя победа за семь игр.
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Хоккеисты минского "Динамо" 18 декабря принимали у себя дома "Динамо" рижское. Хозяева праздновали волевую победу — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
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