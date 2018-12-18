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Беларусь ответила норвежцам, перепутавшим гимн страны с песней «Песняроў»
Для мести выбрали песню Fairytale норвежско-беларусского исполнителя Александра Рыбака.
Фото: Федерация хоккея Беларуси, Twitter
В ответ на ошибку организаторов турнира MECA Hockey Games, которые перепутали гимн Беларуси с песней «Песняроў», Федерация хоккея Беларуси опубликовала в Twitter видео со своим вариантом норвежского гимна — песней Александра Рыбака Fairytale, с которой он победил на Евровидении-2009.
13 декабря перед встречей норвежской и беларусской команд организаторы турнира по ошибке поставили песню «Касіў Ясь канюшыну» в исполнении «Песняроў». Организаторы принесли извинения.
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Для мести выбрали песню Fairytale норвежско-беларусского исполнителя Александра Рыбака.
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