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Пинчанин украл из церкви Евангелие во время службы

18.12.2018 21:39 — Разное | Партизан  
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Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали за кражу неработающего пинчанина, сообщает УВД Брестского облисполкома.


Фото: pixabay.com

В церкви святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске этот мужчина во время церковно, передает "Еврорадио".

Правоохранители быстро обнаружили, что кражу совершил 29-летний ранее судимый житель Пинска. У него и нашли украденную книгу. Священник церкви поблагодарил милиционеров за оперативную работу.

В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело.

 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали за кражу неработающего пинчанина, сообщает УВД Брестского облисполкома.
 
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