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Пинчанин украл из церкви Евангелие во время службы
Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали за кражу неработающего пинчанина,
Фото: pixabay.com
В церкви святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске этот мужчина во время церковно, передает
Правоохранители быстро обнаружили, что кражу совершил 29-летний ранее судимый житель Пинска. У него и нашли украденную книгу. Священник церкви поблагодарил милиционеров за оперативную работу.
В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали за кражу неработающего пинчанина, сообщает УВД Брестского облисполкома.
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