Пинчанин украл из церкви Евангелие во время службы

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"Еврорадио" . В церкви святых благоверных князей Петра и Февронии в Пинске этот мужчина во время церковно, передает





Правоохранители быстро обнаружили, что кражу совершил 29-летний ранее судимый житель Пинска. У него и нашли украденную книгу. Священник церкви поблагодарил милиционеров за оперативную работу.





В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело.