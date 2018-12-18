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Высылку Красулиной обосновывают документом "для служебного пользования"

18.12.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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18 декабря в суде Московского района Минска пресс-секретарь Объединённой гражданской партии Анна Красулина обжаловала решение о своей высылке. Суд не принял окончательного решения, и заседание продолжится 19 декабря в 10 часов утра, передаёт Радио "Свобода".


Анна Красулина. Фото: svaboda.org

Анна Красулина заявила в суде, что считает незаконным и необоснованным решение Московского РУВД о её высылке. Она сообщила, что проживает в Минске с января 2002 года. Её муж — доцент БГУ, сын — аспирант, дочь — студентка БГУ. В 2005 году в Беларусь переехали родители Красулиной, они пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем.

Сама Красулина имеет третью группу инвалидности после ДТП, в которое попала в Москве в 1993 году. Она получает пенсию по инвалидности — 204 рубля, официально нигде не работает. "Шансов трудоустроиться у меня мало, других средств к существованию, кроме скромной пенсии и содержания мужа, нет", — пояснила женщина. В случае высылки мужу придется удерживать её за рубежом, а также дочь-студентку, что на зарплату доцента невозможно.

По словам Красулиной, в Московском РУВД основаниями для её высылки назвали документ "для служебного пользования" №916 и не дали с ним ознакомиться.

Напомним, что Красулину высылают за участие в двух несанкционированных акциях и один проезд без билета в общественном транспорте. Она оплатила все штрафы. Решение о высылке она называет издевательством.


Старший инспектор отдела гражданства и миграции Московского РУВД Филипп Карацупа на суде заявил, будто Красулина не заплатила штраф за 21 апреля 2017 года. Сама Красулина и её адвокат Наталья Мацкевич возразили: штраф был оплачен.

На вопрос адвоката, на какой конкретно закон ссылается старший инспектор Карацупа, обосновывая высылку Красулиной, он ответил, что на "теорию государства и права". Представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло возразил, что это предмет для студентов, а не закон. Погоняйло потребовал предоставить документ для служебного пользования, на который ссылается милиция. В ответ милиционеры заявили, что не готовы это сделать, а чем это регламентируется, они не знают.

Адвокат Красулиной также подала ходатайство на ознакомление с этим документом. Наконец милиционеры согласились показать документ только судье, но не для разглашения в открытом заседании.

19 декабря ОГиМ Московского РУВД должен предоставить суду документ для служебного пользования, а Красулина — подтверждение оплаты штрафа.

 
Теги: Минск
 
 
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18 декабря в суде Московского района Минска пресс-секретарь Объединённой гражданской партии Анна Красулина обжаловала решение о своей высылке. Суд не принял...
 
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