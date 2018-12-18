



Анна Красулина. Фото: svaboda.org





Анна Красулина заявила в суде, что считает незаконным и необоснованным решение Московского РУВД о её высылке. Она сообщила, что проживает в Минске с января 2002 года. Её муж — доцент БГУ, сын — аспирант, дочь — студентка БГУ. В 2005 году в Беларусь переехали родители Красулиной, они пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем.





Сама Красулина имеет третью группу инвалидности после ДТП, в которое попала в Москве в 1993 году. Она получает пенсию по инвалидности — 204 рубля, официально нигде не работает. "Шансов трудоустроиться у меня мало, других средств к существованию, кроме скромной пенсии и содержания мужа, нет", — пояснила женщина. В случае высылки мужу придется удерживать её за рубежом, а также дочь-студентку, что на зарплату доцента невозможно.





По словам Красулиной, в Московском РУВД основаниями для её высылки назвали документ "для служебного пользования" №916 и не дали с ним ознакомиться.





Напомним, что Красулину высылают за участие в двух несанкционированных акциях и один проезд без билета в общественном транспорте. Она оплатила все штрафы. Решение о высылке она называет издевательством.









Старший инспектор отдела гражданства и миграции Московского РУВД Филипп Карацупа на суде заявил, будто Красулина не заплатила штраф за 21 апреля 2017 года. Сама Красулина и её адвокат Наталья Мацкевич возразили: штраф был оплачен.





На вопрос адвоката, на какой конкретно закон ссылается старший инспектор Карацупа, обосновывая высылку Красулиной, он ответил, что на "теорию государства и права". Представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло возразил, что это предмет для студентов, а не закон. Погоняйло потребовал предоставить документ для служебного пользования, на который ссылается милиция. В ответ милиционеры заявили, что не готовы это сделать, а чем это регламентируется, они не знают.





Адвокат Красулиной также подала ходатайство на ознакомление с этим документом. Наконец милиционеры согласились показать документ только судье, но не для разглашения в открытом заседании.





19 декабря ОГиМ Московского РУВД должен предоставить суду документ для служебного пользования, а Красулина — подтверждение оплаты штрафа.