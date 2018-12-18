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"Я бухой и мне легче умереть". Перед смертью подросток запустил онлайн-трансляцию
Фото: © Белновости
Выяснилось, что перед смертью он запустил онлайн-трансляцию своего поступка в социальных сетях.
Однако прямой эфир длился не долго. К нему успели присоединиться только несколько человек. По всей видимости, они не поняли всю серьёзность заявлений подростка.
Вероятной причиной такого отчаянного поступка мальчика могла стать депрессия. У него не было ни увлечений, ни постоянных друзей. Всему виной то, что родили часто переезжали из города в города. На одном месте они никогда не было больше, чем полгода.
В один прекрасный день школьник пошел на улицу, выпил от одиночества и отчаяния. После этого он поднялся на балкон 16-этажки.
Присоединившимся к эфиру зрителям подростком говорил:
«Чувак, я щас просто прыгну на ***, меня всё ***, брат, мне на всё просто ***. Я бухой и поэтому мне легче это сделать. Я на изи щас всё это сделаю. На *** жить»
Последними словами в камеру стали:
«Это легко, это стоит [сделать]»
И через несколько минут школьника не стало.
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