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Неизвестный угрожал убийством судье, если она не отпустит на свободу Кокорина и Мамаева - Мосгорсуд

18.12.2018 23:30 — Разное | Интерфакс  
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При рассмотрении апелляционной жалобы о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить спортсменов на свободу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...", - процитировали в пресс-службе суда текст письма с сохранением орфографии и пунктуации.

В Мосгорсуде отметили, что данная информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия незамедлительных и необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей.

"Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вместе с тем, в Мосгорсуде напомнили о недопустимости оказания давления на суд.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил до 8 февраля арест П.Мамаева, К.Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого. Футболистам и А.Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве.

Мосгорсуд во вторник признал это решение законным и обоснованным.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

 
 
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При рассмотрении апелляционной жалобы о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с...
 
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