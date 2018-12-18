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США приступают к созданию космического командования

18.12.2018 23:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании космического командования, сообщает агентство Associated Press.

Эта мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе, отмечает агентство.

В июне этого года президент США Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.

По данным источников, создание космического подразделения из 13 тыс. человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.

 
 
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Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании космического командования, сообщает агентство Associated Press. Эта мера призвана улучшить координацию...
 
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