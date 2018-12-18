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Трамп примет участие в Давосском форуме - Белый дом
Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.
"Как вам известно, с 22 по 25 января в швейцарском Давосе пройдет Всемирный экономический форум, и президент примет участие, как это было и в прошлом году", - сказала С.Сандерс во вторник на брифинге.
По ее словам, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
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Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, сообщила во вторник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. "Как вам известно, с 22 по 25...
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