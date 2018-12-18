Место Маккейна в Сенате США займет Марта Максалли

Член Палаты представителей США от Аризоны, представительница Республиканской партии Марта Максалли станет в Сенате преемницей скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает во вторник американское издание The Hill.

"Всю свою жизнь Марта ставила службу превыше всего: она была в первых рядах в ходе самых жестоких боевых действий в наиболее суровые времена", - приводит издание выдержки из заявления губернатора Аризоны Дага Дьюси.

М.Максалли окончила Академию ВВС США в 1988 году, после чего находилась на военной службе и завершила ее в звании полковника в 2010 году. М.Максалли участвовала, в частности, в бомбардировках Югославии, а также оказывала воздушную поддержку во время операций в Афганистане и Ираке.