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Место Маккейна в Сенате США займет Марта Максалли

18.12.2018 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Член Палаты представителей США от Аризоны, представительница Республиканской партии Марта Максалли станет в Сенате преемницей скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна, сообщает во вторник американское издание The Hill.

"Всю свою жизнь Марта ставила службу превыше всего: она была в первых рядах в ходе самых жестоких боевых действий в наиболее суровые времена", - приводит издание выдержки из заявления губернатора Аризоны Дага Дьюси.

М.Максалли окончила Академию ВВС США в 1988 году, после чего находилась на военной службе и завершила ее в звании полковника в 2010 году. М.Максалли участвовала, в частности, в бомбардировках Югославии, а также оказывала воздушную поддержку во время операций в Афганистане и Ираке.

 
 
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Член Палаты представителей США от Аризоны, представительница Республиканской партии Марта Максалли станет в Сенате преемницей скончавшегося...
 
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