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«Это труд большого коллектива». Награды вручили сотрудникам телеканала СТВ и «РТР-Беларусь»
Новости Беларуси. Признание за труд. Заслуженные награды 18 декабря вручили работникам телеканала СТВ. Именно благодаря им вы каждый день узнаете о самых главных событиях в стране и мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О лучших в своей профессии – материал корреспондента Виктории Ходосок.
Утонченная блондинка с огромным репортерским стажем. По ней даже и не скажешь, что журналистика – это стресс. У политобозревателя Анастасии Иванниковой золотое и неизменное правило – в кадре идеальным должно быть всё. Такая уж работа. Картинка без микропланов, грамотный текст и неформальные синхроны.
Анастасия Иванникова, политический обозреватель СТВ:
В полях, на подиуме конкурса красоты и среди перипетий избирательной компании. О чем только не приходилось рассказывать в эфирах программ политобозревателю Яне Шипко. Репортажи из страны свежих круассанов, столицы «Славянского базара» и десятки прямых эфиров – за 10 лет на СТВ.
Яна Шипко, политический обозреватель СТВ:
Для зрителей она всегда за кадром. Но именно благодаря этому человеку в эфире всё гладко. Вашему вниманию – выпускающий шеф-редактор программы «Новости 24 часа» – Валентина Новикова.
Начинала работу с репортерского микрофона. А сегодня под ее контролем – многие выпуски новостей – редактура, верстка программы и – за считанные секунды – оперативное принятие решений.
Детали самых интересных событий и то, что происходит здесь и сейчас в нашей стране четвре раза в день от нее узнают зрители телеканала РТР-Беларусь. Елена Прокопович – ньюсмейкер белорусского в российском сегменте. Она никогда не боится опоздать с главным в эфир. Ведь это просто нереально.
Елена Прокопович, заведующий отделом вещания на телеканале «РТР-Беларусь»:
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Виктория Ходосок, СТВ:
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Новости Беларуси. Признание за труд. Заслуженные награды 18 декабря вручили работникам телеканала СТВ. Именно благодаря им вы каждый день узнаете о самых главных...
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