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19 декабря. События и люди

19.12.2018 04:33 — Разное | Аргументы и факты  
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19 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - День святителя Николая Чудотворца.

Международный день помощи бедным (около четверти всего населения планеты влачит нищенское существование).

ПРИМЕТЫ:

Никола Зимний. Служат молебны те, кто думает жениться. Иней на Николу - к урожаю. Обижаться в этот день - плохая примета.

РОДИЛИСЬ:

1852 Альберт МАЙКЕЛЬСОН, американский физик, определивший скорость света (в 1878-82 гг.), первый американский нобелевский лауреат.

1906 Леонид Ильич БРЕЖНЕВ (БРЕЖНЁВ), советский госдеятель. С 1964 по 1982 год - Первый (Генеральный) секретарь ЦК компартии, четырежды Герой Советского Союза. Всего имел 122 награды!!! Своеобразная дикция Брежнева связана с тем, что во время войны он был ранен в челюсть, что особенно сказывалось с возрастом. А ещё он любил играть в домино.

1915 Эдит ПИАФ (Эдита Джованна ГАСЬОН), французская певица, прозванная «Воробышком Парижа». Мать её родила прямо на улице. До 6 лет она была совершенно слепа, а потом прозрела. Пиаф употребляла морфий, много пила, несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, увлекалась спиритизмом.

1921 Анна ГОЛОН (Симона ШАНЖЁ), французская писательница, вместе с мужем Сержем (Всеволодом ГОЛУБИНОВЫМ) создавшая серию романов про Анжелику. Умерла в 2017 году, пережив супруга на 45 лет.

1933 Галина Борисовна ВОЛЧЕК, российская актриса, режиссёр.

1944 Анастасия Александровна ВЕРТИНСКАЯ, российская актриса. У неё сын Степан (1966 г.р.) от брака с Никитой МИХАЛКОВЫМ. Вторым браком была замужем за Александром ГРАДСКИМ.

1963 Тиль Валентин ШВАЙГЕР, немецкий актёр.

1964 Арвидас Ромас Андреевич САБОНИС, знаменитый литовский баскетболист. Рост 222 см, вес 126 кг. У него трое сыновей и дочь.

1975 Владимир Евгеньевич КРИСТОВСКИЙ, участник группы «Уматурман», младший из братьев. От двух браков у него четыре дочери и сын.

1987 Карим Мостафа БЕНЗЕМА, французский футболист. Прозвище - Кот.

1988 Алексис Алехандро САНЧЕС, чилийский футболист.

СОБЫТИЯ:

1686 Робинзон КРУЗО покинул обжитый им остров, пробыв на нём 28 лет, 2 месяца и 19 дней.

1863 Англичанин Фредерик УОЛТОН запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum - лён, полотно и oleum - масло. Дело в том, что «предком» линолеума было «промасленное полотно», процесс производства которого был зафиксирован ещё в 1627 году.

1909 Был основан футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд).

1915 В Петрограде художник Казимир МАЛЕВИЧ впервые выставил свою знаменитую картину «Чёрный квадрат» (ныне хранится в Третьяковской галерее). Всего Малевич создал четыре варианта этой картины. В Эрмитаже находится четвёртый вариант, созданный в 1932 году.

1983 «Кража века». В Бразилии похитили футбольный Кубок мира («Золотая богиня»). Чтобы выйти на след преступников, потребовалось более четырёх лет. В составе шайки оказался и банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую статуэтку богини Ники весом 1,8 кг в несколько слитков золота.

1989 Умер Кирилл МАЗУРОВ, белорусский госдеятель.

1997 В США состоялась премьера фильма «Титаник». Уже через 25 дней после начала проката этот фильм окупил свой баснословный бюджет в $200 млн. А всего он собрал более $2 млрд. Кстати, первый фильм под названием «Титаник» был снят в нацистской Германии в 1943 году в пропагандистских целях.

 
 
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