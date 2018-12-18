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"Хто-та урот". Автомобилист утверждает, что отлучился менее чем на 5 минут, но авто все равно успели эвакуировать

19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Все помнят про важность запятой во фразе "казнить нельзя помиловать", про избитое выражение "следовать букве закона". Каким бы нудным и мелочным это ни казалось, но именно такая скрупулезность в юридической науке имеет принципиальное значение. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61715.php

"Хто-та урот". Автомобилист утверждает, что отлучился менее чем на 5 минут, но авто все равно успели эвакуировать

Как в случае с барановичским автомобилистом Юрием Бурбой, который взялся доказывать, что выполнил остановку под знаком "Стоянка запрещена" и правило пяти минут не нарушал. Впрочем, разбирательство по делу потянуло за собой еще много интересных деталей: и то, как с феноменальной скоростью удалось эвакуировать автомобиль, и когда надо составлять протокол осмотра ТС, и как искать свидетелей…

"Такие правила"

- 27 сентября в 10.26 я приехал к дому №7/2 на улице Наконечникова в Барановичах. Оставил свою машину на несколько минут под знаком "Стоянка запрещена", а когда вернулся, автомобиля не было, - говорит Юрий.

Наш герой - мастер по ремонту компьютеров. По названному им адресу располагается барановичская средняя школа №18, которую он также обслуживает.

- У меня очень сильно болит сустав, - поясняет мужчина. - Накануне был у врача, прописали много всяких лекарств. Дойдя до школы, я понял, что боль не перенесу. Поковылял назад к машине, а машины-то и нет.

Обнаружив отсутствие автомобиля, Юрий сразу же позвонил в милицию и узнал, что его автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Удивленный мужчина, по его словам, сразу же поспешил туда.

- Приехал, спросил сотрудника ГАИ, почему эвакуировали мой автомобиль. Тот ответил, что у него есть вещественные доказательства. Покажите. Он мне продемонстрировал фото с моим автомобилем и временем 10.29 на фото. "Хорошо, - говорю, - но там же стоит знак "Стоянка запрещена", а не "Остановка запрещена". Покажите мне любую фотографию, например, в 10.23, где стоит мой автомобиль, и тема закрыта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61715.php

"Хто-та урот". Автомобилист утверждает, что отлучился менее чем на 5 минут, но авто все равно успели эвакуировать

 
 
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Все помнят про важность запятой во фразе "казнить нельзя помиловать", про избитое выражение "следовать букве закона". Каким бы нудным и мелочным это ни казалось, но...
 
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