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"Хто-та урот". Автомобилист утверждает, что отлучился менее чем на 5 минут, но авто все равно успели эвакуировать
19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Все помнят про важность запятой во фразе "казнить нельзя помиловать", про избитое выражение "следовать букве закона". Каким бы нудным и мелочным это ни казалось, но именно такая скрупулезность в юридической науке имеет принципиальное значение.
Как в случае с барановичским автомобилистом Юрием Бурбой, который взялся доказывать, что выполнил остановку под знаком "Стоянка запрещена" и правило пяти минут не нарушал. Впрочем, разбирательство по делу потянуло за собой еще много интересных деталей: и то, как с феноменальной скоростью удалось эвакуировать автомобиль, и когда надо составлять протокол осмотра ТС, и как искать свидетелей…
"Такие правила"
- 27 сентября в 10.26 я приехал к дому №7/2 на улице Наконечникова в Барановичах. Оставил свою машину на несколько минут под знаком "Стоянка запрещена", а когда вернулся, автомобиля не было, - говорит Юрий.
Наш герой - мастер по ремонту компьютеров. По названному им адресу располагается барановичская средняя школа №18, которую он также обслуживает.
- У меня очень сильно болит сустав, - поясняет мужчина. - Накануне был у врача, прописали много всяких лекарств. Дойдя до школы, я понял, что боль не перенесу. Поковылял назад к машине, а машины-то и нет.
Обнаружив отсутствие автомобиля, Юрий сразу же позвонил в милицию и узнал, что его автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Удивленный мужчина, по его словам, сразу же поспешил туда.
- Приехал, спросил сотрудника
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"Хто-та урот". Автомобилист утверждает, что отлучился менее чем на 5 минут, но авто все равно успели эвакуировать
Все помнят про важность запятой во фразе "казнить нельзя помиловать", про избитое выражение "следовать букве закона". Каким бы нудным и мелочным это ни казалось, но...
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