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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января. Число подписавшихся быстро растет

19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», — отмечают авторы петиции. На момент публикации текста под петицией подписалось около 40 человек, а к 19.00 их число превысило 1900.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61714.php

В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января. Число подписавшихся быстро растет

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 17 декабря был опубликован график переносов рабочих дней и выходных на 2019 год. При этом 2 января не сделали выходным, хотя разговоры об этом ранее были.

— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.

Они просят правительство «положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу».

 
 
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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим...
 
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