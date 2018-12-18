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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января. Число подписавшихся быстро растет
19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Напомним, 17 декабря был
— 2 января в 2019 году приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то белорусов ждет 4 выходных дня подряд — с 30 декабря по 2 января, — отмечают авторы петиции.
Они просят
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В Беларуси запустили петицию о переносе рабочего дня со 2 января на любую другую субботу в течение 2019 года. «Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим...
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