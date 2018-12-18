|
Необычный способ перевозки груза выбрал водитель легковушки. Такого вы ещё точно не видели
19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера, 17 декабря 2018 года, около 16.00 пна ул. Пионерской легковой автомобиль перевозил крупный груз.
Хорошо, что никого не зацепил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 17 декабря 2018 года, около 16.00 пна ул. Пионерской легковой автомобиль перевозил крупный груз. Хорошо, что никого не зацепил. (function() { ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)