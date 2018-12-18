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Как на Набережной "открывали" первую Новогоднюю ёлку в Бресте

19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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18 декабря 2018 года на ул. Набережной им. Франциска Скорины впервые официально открыли Новогоднюю ёлку Ленинского района города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61711.php

Как на Набережной "открывали" первую Новогоднюю ёлку в Бресте

Глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк поздравил горожан с наступающими Новым Годом и напомнил, что история старого и нового Бреста тесно связана с Ленинским районом. Он поблагодарил городское руководство и предприятия района за помощь и поддержку мероприятий по улучшению условий жизни, отдыха и работы жителей Ленинского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61711.php

Как на Набережной "открывали" первую Новогоднюю ёлку в Бресте

Собравшиеся на праздник дети с родителями смотрели праздничный концерт и сказочное театрализованное представление.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61711.php

Как на Набережной "открывали" первую Новогоднюю ёлку в Бресте

Сюда на такси приехала из пущи Снегурочка. Купец-основатель города встретился с Машей, школьницей, которая придумала и сняла про него небольшой фильм.

 
Теги: Брест
 
 
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18 декабря 2018 года на ул. Набережной им. Франциска Скорины впервые официально открыли Новогоднюю ёлку Ленинского района города Бреста. Глава администрации...
 
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