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Как на Набережной "открывали" первую Новогоднюю ёлку в Бресте
19.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
18 декабря 2018 года на ул. Набережной им. Франциска Скорины впервые официально открыли Новогоднюю ёлку Ленинского района города Бреста.
Глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк поздравил горожан с наступающими Новым Годом и напомнил, что история старого и нового Бреста тесно связана с Ленинским районом. Он поблагодарил городское руководство и предприятия района за помощь и поддержку мероприятий по улучшению условий жизни, отдыха и работы жителей Ленинского района.
Собравшиеся на праздник дети с родителями смотрели праздничный концерт и сказочное театрализованное представление.
Сюда на такси приехала из пущи Снегурочка. Купец-основатель города встретился с Машей, школьницей, которая придумала и сняла про него небольшой фильм.
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18 декабря 2018 года на ул. Набережной им. Франциска Скорины впервые официально открыли Новогоднюю ёлку Ленинского района города Бреста. Глава администрации...
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