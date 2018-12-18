18 декабря 2018 года на ул. Набережной им. Франциска Скорины впервые официально открыли Новогоднюю ёлку Ленинского района города Бреста.



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Глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк поздравил горожан с наступающими Новым Годом и напомнил, что история старого и нового Бреста тесно связана с Ленинским районом. Он поблагодарил городское руководство и предприятия района за помощь и поддержку мероприятий по улучшению условий жизни, отдыха и работы жителей Ленинского района.



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Собравшиеся на праздник дети с родителями смотрели праздничный концерт и сказочное театрализованное представление.



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Сюда на такси приехала из пущи Снегурочка. Купец-основатель города встретился с Машей, школьницей, которая придумала и сняла про него небольшой фильм.