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Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

19.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 декабря 2018 15:11 3930

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

1 декабря текущего года в театральном зале Дворца культуры состоялся творческий вечер Заслуженного любительского коллектива РБ ансамбля танца «Сузор’е», Образцового ансамбля танца «ЗОРАЧКІ» и Фольклорного коллектива «ТОПАТУШКИ».

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

За пару минут до начала почти весь концертный зал был заполнен людьми, которые хотели увидеть потрясающие постановки от руководителя коллектива Вадима Петровича Матанцева. Танцевальные постановки всегда запоминаются, ведь танцоры с помощью танца отдают нам энергию, настроение и эмоции.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

Национальный окрас, новизна, темперамент — всё это нашло отражение в репертуаре ансамбля. Вообще, у коллектива более 50 постановок, и ни одна не похожа на предыдущую.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

За время своего существования коллектив приобрел богатый репертуар, состоящий из танцев народов мира, тематических хореографических композиций, сюжетных постановок.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

На сцене зрители увидели самых юных участников коллектива — “Зорачкі”. Думаю, каждый заметил, как старались малыши, чтобы не отставать от выпускников ансамбля. Не забыли и про самых старших, которые участвуют в коллективе “Топотушки”.

За 19-летнюю деятельность коллектив не раз становился победителем международных конкурсов и фестивалей. Сузор’е сияло на сценах стран СНГ, Балтии, Чехии, Литвы и Болгарии. Но главное не звания, красноречивое подтверждение любви зрителей и преданности работе — всегда заполненный концертный зал.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

В этом году творческий отчет был проведен в формате бесконечного движения – танцы следовали один за другим. Тут не было выступлений, приглашенных между номерами, похвальных слов, самовосхваления – всё было отдано на откуп танцам. Они и их восприятие зрителями – лучший тест, лучшая оценка работы за год.

Зал на таких концертах-отчетах обычно заполнен, ведь приходят посмотреть хореографические номера не только родители, которые желают развивать своих детей и водят их в коллективы Вадима Матанцева, но и те из солигорчан, кому приятно увидеть качественные, отточенные до блеска танцевальные композиции, кто посвящен в мир танцев и неравнодушен к нему.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

Ближе к завершению концерта, на сцену вышел руководитель ансамбля Вадим Матанцев, для того чтобы сказать напутственные слова своим выпускникам. Можно сказать, что это был прощальных концерт для них. Ребята сказали слова благодарности хореографам, и конечно же своим родителям.

Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.
Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска прошел при полном аншлаге.

Творческий вечер Заслуженного любительского коллектива РБ ансамбля танца «Сузор’е» прошел на одном дыхании и подарил солигорчанам много незабываемых впечатлений от встречи с миром танца.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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4 декабря 2018 15:11 3930 Творческий вечер ЗЛК РБ «Сузор’е» Дворца культуры г....
 
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