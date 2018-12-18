В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

В День работников органов ЗАГС мы побывали на свадебной церемонии в Горецком отделе этой организации.

Сегодня узаконили свои отношения Игорь Другаков и Анастасия Свирко, студенты БГСХА.





























Фото Валерии Дроздовской

Видео Сергея Владимирова