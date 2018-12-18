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В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В День работников органов  ЗАГС мы побывали на свадебной церемонии в Горецком отделе этой организации.

Сегодня  узаконили свои отношения Игорь Другаков и Анастасия Свирко, студенты БГСХА.

 

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото

 

В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото
Начальник районного отдела ЗАГС Наталья Мелехова и главный специалист Ирина Архипцова

 

Фото Валерии Дроздовской

Видео Сергея Владимирова


 
 
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  В День работников органов  ЗАГС мы побывали на свадебной церемонии в Горецком отделе этой организации. Сегодня  узаконили свои отношения Игорь Другаков и...
 
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