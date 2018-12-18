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В 101-ю годовщину ЗАГСа молодоженами стали студенты БГСХА — Видео + фото
19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В День работников органов ЗАГС мы побывали на свадебной церемонии в
Сегодня узаконили свои отношения Игорь Другаков и Анастасия Свирко, студенты БГСХА.
Фото Валерии Дроздовской
Видео Сергея Владимирова
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В День работников органов ЗАГС мы побывали на свадебной церемонии в Горецком отделе этой организации. Сегодня узаконили свои отношения Игорь Другаков и...
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