«Добрые люди стесняются сами просить о помощи». С 25 декабря в академическом храме – благотворительная ярмарка

Рождественская благотворительная ярмарка начнется 25 декабря в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» – и продлится до 19 января.

Нынешняя ярмарка уже четвертая по счету. Жители города смогут приобрести на ней поделки, сделанные воспитанниками детской православной школы и школы ремесел. А все вырученные средства будут направлены одной из горецких семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид. «Им нужна поддержка. Но добрые люди зачастую почему-то стесняются сами попросить о помощи, – говорит благочинный церквей Горецкого округа протоиерей Сергий Мосур.

В прошлом году вся выручка с ярмарки поступила в районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для приобретения учебных и игровых материалов.

Сувениры, мягкие игрушки, рисунки, рождественские веночки – все изделия сделаны, по словам отца Сергия, с любовью, от чистого сердца и только для благих дел. В этом году поделками для выставки поделились также студентки педагогического колледжа из Ленино.

«Наша благотворительная акция – это своего рода колядование. Но колядование правильное, без хождения с козьей мордой и выпрашивания денег», – считает протоиерей. И напоминает, что стараться помочь нуждающимся, особенно в рождественское время, это и значит вести себя по-христиански.

Конечно, собрать крупные средства с помощью такой ярмарки довольно трудно. Однако Сергий Мосур уверен: подобные начинания могут стать импульсом к большому общему делу. Потому что напоминают людям о необходимости делать добро другим.

Что касается ценообразования, то его на ярмарке не придерживаются слишком строго. Каждый может оставить взамен выбранного изделия пожертвование любого размера.