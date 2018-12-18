Зажрались: Лукашенко раскритиковал работу спортивных федераций

Нужен результат! Александр Лукашенко жестко раскритиковал подготовку белорусских спортсменов и работу чиновников, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Спорт – это основа идеологии, уверен Александр Лукашенко. Ничто так не поднимает настроение белорусов, как победы национальной сборной. Однако выходит: чем больше денег страна вкладывает в развитие отрасли, тем меньше медалей привозят спортсмены.

«Я знаю, почему у нас ничего нет. Зажрались. Были бы голодные, стремились бы к чему-то. Выигрыш – 100 тысяч долларов. Отдельные председатели федераций больше личными проблемами занимаются, чем видами спорта. Нужно отделить зерна от плевел и спать там, где спортсмены проводят тренировки», – сказал Лукашенко.

Отныне деньги только за результат, предупредил президент. Все спортсмены и тренеры должны получать среднюю зарплату, высокие же достижения будут щедро поощряться, чтобы у перспективных, талантливых спортсменов был стимул выступать за Беларусь.

«Предупреждаю категорически, уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, проверка пойдет по всей вертикали. Держать никого нельзя, но мы должны проверить, почему уезжают? Бабла им там отваливают. Так заплати за свою подготовку. Это должно быть в договоре прописано», – заявил президент Беларуси.

Затронул Александр Лукашенко и проблему подготовки тренеров. Дипломы по этой специальности получает в полтора-два раза больше людей, чем потом работают в спортшколах и федерациях, рассказал президент. А на их обучение страна тратит немалые деньги. Подготовку тренеров надо выстроить таким образом, чтобы в профессиональный спорт попадали только надежные люди.Впереди у белорусов Вторые Европейские игры. Они пройдут в Минске в следующем году. В 2020-м сборная примет участие в летней Олимпиаде в Токио. Президент настроил олимпийцев только на медали. Запрещенных методик и препаратов при подготовке спортсменов быть не должно.

Добавим, что, по мнению, Александра Лукашенко, должен быть модным и престижным увлечением.